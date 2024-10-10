30-річному одеситу загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна

Служба безпеки затримала курсанта навчального батальйону, який коригував російські удари по українській армії. Зрадником виявився 30-річний одесит, повідомили в пресцентрі СБУ 10 жовтня.

Як встановили слідчі, російська спецслужба завербувала чоловіка через телеграм-канали, де він шукав швидкого заробітку. Спочатку зловмисник виконав тестове завдання ворога, а вже у серпні 2024 року за вказівкою російського куратора вступив на військову службу до однієї з військових частин ЗСУ.

«Перебуваючи за місцем проходження військової служби, підозрюваний неодноразово передавав куратору дані щодо розташування навчальних центрів, військових частин на території Одеської та Вінницької областей, блокпостів ЗСУ та ТрО, а також схеми переміщення військової техніки», – повідомили в Офісі генерального прокурора.

Російські окупанти планували завдати вогневе ураження по об’єктах, коли там буде найбільше зосередження українських захисників, зазначають у СБУ. Сам зрадник у момент атаки по своєму підрозділу планував сховатися за межами військової частини, щоб надалі продовжити коригування вогню.

Служба безпеки затримала зрадника, коли він готувався відправити секретні координати російському куратору. Під час обшуків у нього виявили мобільний телефон із доказами роботи на ворога.

Скриншот листувань підозрюваного з російським куратором

Слідчі Служби безпеки повідомили курсанту про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.