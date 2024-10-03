Ворожому агенту повідомили про підозру за двома статтями

Служба безпеки затримала контрактника однієї з військових частин України, який коригував удари по Вінницькій та Сумській областях. Про це повідомила пресслужба СБУ 3 жовтня.

Черговим зрадником виявився 23-річний контрактник однієї з військових частин України. Проте варто зазначити, що у травні 2024 року він самовільно залишив місце служби. У поле зору росіян чоловік потрапив у той момент, коли активно через Telegram шукав швидкий заробіток. Відтак ворожий розвідник запропонував йому співпрацю.



Домовившись з росіянином, дезертир шукав вогневі позиції протиповітряної оборони ЗСУ на території Вінниччини. Згодом його відправили шпигувати за підрозділами Сил оборони у Сумській області.



Слідчі з’ясували, що чоловік прибув до одного з міст поблизу кордону з Росією та орендував квартиру на два тижні. Там, вдаючи військового, він втирався в довіру до мешканців і вивідував у них інформацію про українських бійців. Крім цього, він фотографував військові об’єкти та позначав їхні координати на електронних картах.

«Агентурна інформація потрібна була агресору для підготовки атак на позиції Сил оборони із використанням керованих авіабомб, бойових дронів та ракетного озброєння», – додають в СБУ.



Військова контррозвідка завчасно викрила агента й затримала його. Зраднику повідомили підозру за двома статтями Кримінального кодексу:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 4 ст. 408 (дезертирство, вчинене в умовах воєнного стану).

У разі доведення вини, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Державні зрадники

Служба безпеки України 24 вересня затримала у Харкові 45-річного військового, якого нещодавно мобілізували. За даними слідчих, він намагався навести російські ракети на підрозділ бригади, у якій проходив службу.

Тоді як 27 вересня СБУ викрила на Вінниччині російського інформатора, який шпигував за переміщенням бойової техніки Сил оборони у центральних регіонах України.