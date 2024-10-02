У Дніпрі чоловік разом з дружиною працювали на російську спецслужбу

Служба безпеки України затримала у Дніпрі подружню пару, яка працювала на російську спецслужбу. Про це у середу, 2 жовтня, повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними слідчих, спочатку росіяни завербували 40-річного чоловіка у червні, коли він шукав у Telegram-каналах підробіток. Згодом на окупантів почала працювати і його 36-річна дружина.

Завданням чоловіка було ускладнити транспортну логістику Сил оборони на східному та південному напрямках фронту. Для цього він планував здійснити серію підпалів на стратегічно важливих об’єктах «Укрзалізниці». Встановлено, що він встиг підпалити релейну шафу на одній з головних ліній залізничного сполучення в області. Пожежу дніпрянин зняв на мобільний телефон, аби надіслати звіт росіянам.

Водночас жінка шпигувала за українськими підрозділами ППО. Зокрема, вона намагалася виявити локації зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій. Для росіян зрадниця фотографувала та знімала на відео військові об'єкти та позначала їх координати на картах.

Втім СБУ викрила та затримала подружжя, а також вжила заходів, щоб убезпечити позиції українських військових. Правоохоронці провели обшук у затриманих та вилучили засоби підпалу, ворожі агітаційні листівки та мобільні телефони із доказами спілкування з ФСБ.

Чоловіку оголосили про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України), а його дружину підозрюють у несанкціонованому поширенні інформації про розміщення ЗСУ (ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України). Наразі підозрювані перебувають під вартою. Дніпрянину загрожує довічне ув’язнення, а його жінці – позбавлення волі строком до восьми років.