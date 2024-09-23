В обласному центрі затримали керівника ворожого осередку та його помічника

В Одесі СБУ та ДБР затримали бойову групу воєнної розвідки Росії, яка планувала силою захопити державні установи міста. Про це спецпризначенці повідомили у понеділок, 23 вересня.

За даними СБУ, в результаті спецоперації в обласному центрі затримали керівника ворожого осередку та його помічника. У російських поплічників знайшли:

понад 70 одиниць вогнепальної зброї,

боєприпаси,

бронежилети,

шоломи,

інше тактичне спорядження.

Як стало відомо під час слідства, за вказівкою російської спецслужби ще на початку повномасштабного вторгення, зловмисники готувалися до силового захоплення державних установ в Одесі. Крім цього, вони мали атакувати українських військових з тилу, якби росіяни змогли наблизитися до міста. Проте першопочаткові плани Росії зазнали невдач, тому злочинну групу перевели в режим очікування. Лише влітку 2024 року її діяльність знову активізували.

Що відомо про створення злочинного осередку та їхніх учасників



Очолював російських агентів 49-річний мешканець тимчасово окупованого Криму. Після анексії півострова він переїхав до Одеси та розпочав формувати бойові загони під виглядом громадських організацій. Ці ГО нібито займалися питаннями військової історії, екології та юриспруденції, однак насправді створювали підпільні групи, набираючи снайперів, розвідників, зв'язківців, а також штурмовиків. У разі захоплення Одеси їм обіцяли роботу у місцевій окупаційній адміністрації.



«Загалом фігуранти завербували до складу ворожого осередку понад два десятки осіб, які підпорядковувалися своєму керівнику за принципами військової ієрархії», – додали у дописі.

Наразі всі учасники перебувають під слідством. Затриманим уже повідомили про підозру за двома статтями:

ч. 2 ст. 28, ч .1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, вчинені за попередньою змовою групою осіб);

чч. 1, 3 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань).

Учасникам російського злочинного угрупування у разі доведення вини загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Російські агенти в Україні: кого нещодавно вдалося затримати

20 вересня повідомили. що у Запоріжжі Служба безпеки України викрила та затримала 22-річного демобілізованого строковика ЗСУ. За даними слідчих, чоловік передав російській розвідці інформацію про свою частину, а також вистежував у місті місця базування українських військових.

Також 19 вересня вдалося затримати п’ятьох співробітників провідного науково-дослідного та проєктного інституту у Києві. За даними слідчих, вони допомагали відновлювати російські нафтопереробні заводи після атак українських дронів.

Тоді як у Харкові викрили містянина, який працював на російську воєнну розвідку та намагався навести керовані авіабомби на пункти тимчасового базування українських військових.