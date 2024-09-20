Затриманому загрожує довічне ув'язнення

У Запоріжжі Служба безпеки України викрила та затримала 22-річного демобілізованого строковика ЗСУ. За даними слідчих, чоловік передав російській розвідці інформацію про свою частину, а також вистежував у Запоріжжі місця базування українських військових. Про це у п’ятницю, 20 вересня, повідомили у пресслужбі СБУ.

Слідчі встановили, після проходження строкової служби чоловік у травні звільнився у запас та оселився у Запоріжжі. Згодом із ним зв’язався та завербував співробітник 316-го розвідцентру Головного управління Генштабу ЗС Росії (більш відомого як ГРУ), що дислокується у Севастополі. У поле зору росіян демобілізований строковик потрапив через своїх батьків, які проживають на тимчасово окупованій території Запорізької області та співпрацюють з російською спецслужбою.

Спочатку росіяни попросили агента надати інформацію про військову частину, у якій він проходив службу. За даними Офісу генпрокурора, українець передав окупантам координати розташування полігону, особового складу військових, місць дислокації та зберігання зброї. Потім за завданням російської розвідки зрадник вистежував у Запоріжжі локації підрозділів ЗСУ та мостів, якими вони рухаються у напрямку передової.

«За даними контррозвідки СБУ, найбільше ворога цікавили геолокації командних пунктів, складів з боєприпасами та укріпрайонів Сил оборони на Запорізькому напрямку. Також окупанти хотіли дізнатися про основні маршрути руху, орієнтовну кількість та найменування бойової техніки ЗСУ, яка прямує на передову», – йдеться у повідомленні СБУ.

Окупанти планували використати розвідінформацію для підготовки ударів по Силах оборони, але СБУ викрила та затримала зрадника, коли він проводив дорозвідку поблизу військового об’єкта. На місці у затриманого вилучили мобільний телефон, який він використовував для спілкування зі своїм російським куратором.

Слідчі повідомили затриманому про підозру у державній зраді, що вчинена в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Підозрюваному загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Наразі він перебуває під вартою.

Нагадаємо, на Донеччині співробітники Служби безпеки України затримали 26-річного офіцера ЗСУ. За даними слідчих, чоловік допомагав ФСБ готувати атаки на місця дислокації українських військ на покровському напрямку.