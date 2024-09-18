Російському агенту загрожує довічне ув'язнення

Співробітники Служби безпеки України затримали на Донеччині 26-річного офіцера ЗСУ. За даними слідчих, чоловік допомагав ФСБ готувати атаки на місця дислокації українських військ на покровському напрямку. Про це у середу, 18 вересня, повідомили у пресслужбі СБУ та Офісі генпрокурора.

Слідчі встановили, у липні 2024 року 26-річний офіцер однієї з бойових бригад, який має проросійські погляди, зв’язався з представником ФСБ та розпочав співпрацю. Чоловік передавав росіянам локації опорних та командних пунктів бригади, у якій служив. За це росіяни обіцяли агенту 1 млн рублів, але грошей він так і не отримав.

Співробітники СБУ завчасно викрили агента та затримали його під час фіксування геолокацій передових позицій українських військових. У затриманого вилучили мобільний телефон, який він використовував для спілкування зі своїм куратором, – оперативним співробітником ФСБ. Українська спецслужба вже встановила його особу.

Крім того, під час розслідування з’ясувалось, що агент мав передати ФСБ організаційно-штатну структуру з особовим складом своєї бригади. За допомогою цієї інформації окупанти планували завербувати нових агентів та отримати розвіддані про оборону Покровська.

Слідчі повідомили затриманому про підозру у держаній зраді, що вчинена в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Підозрюваному загрожує покарання у вигляді довічного ув’язнення. Наразі він перебуває під вартою.