Чоловік мав збирати для ФСБ інформацію про обʼєкти критичної інфраструктури на Львівщині

Офіс генпрокурора підозрює співробітника Федеральної служби безпеки РФ Сєргєя Лєбєдєва у вербуванні військовослужбовця з Львівщини до державної зради. Дружина чоловіка, якого намагалися завербувати, заявила про його звʼязок із ФСБ до СБУ. Про це з посиланням на матеріали справи повідомив «Судовий репортер».

Як вказано в матеріалах підозри, 23 листопада 2023 року 33-річний Сєргєй Лєбєдєв через Telegram, використовуючи обліковий запис «Анна» та імʼя @RuZkaya_deVochka, написав українському військовослужбовцю Віталію Ф., який перебував у Львові, з пропозицією сфотографувати електропідстанції з різних сторін. Він нібито згодився і залучив до цієї справи й дружину, яка жила у Сколе Стрийського району. Жінка погодилась на цю співпрацю через скрутне матеріальне становище.

Невдовзі на банківський рахунок військового надійшло 2649 гривень на транспортні витрати і купівлю вживаного телефона для фотофіксації. Жінка отримала поштою мобільний телефон і 700 гривень на транспорт. Віталій Ф. підшукував пересилав їй координати критичних обʼєктів інфраструктури, але впродовж грудня жінка так і не поїхала їх знімати.

1 січня 2024 року Сєргєй Лєбєдєв на прохання військового повторно передав список обʼєктів критичної інфраструктури, які потрібно було сфотографувати, – електричної підстанції і Львівської теплоелектроцентралі-1, а також інструкції щодо зйомки з кращих ракурсів. На рахунок чоловіка надійшло ще 1311 гривень на транспортні витрати його дружині. Але 3 січня дружина заявила про ймовірний звʼязок чоловіка з ФСБ у місцеве відділення поліції у Сколе і розповіла про завдання, які вона мала виконати.

Відомо, що чоловік, з яким листувався Сєргєй Лєбєдєв, призваний на військову службу за мобілізацією, але неодноразово судимий. У жовтні 2021 року його умовно-достроково звільнили від засудження за грабіж. Але з лютого 2023 року і на момент листування із росіянином вже знову був під вартою. У червні 2023 року його визнали винним у крадіжці, а в лютому 2024 року за ножове поранення, яке спричинило смерть потерпілого, його засудили до 7 років увʼязнення.

Після звернення дружини в поліцію його камеру в львівському СІЗО обшукали. Із матрацу ліжка вилучили мобільний телефон. Зʼясувалося, що чоловік із червня 2022 року поширював в мережі «Одноклассники» дописи, як виправдують військову агресію Росії.

Наприкінці травня цього року Галицький районний суд Львова призначив до розгляду по суті за обвинуваченням засудженого у державній зраді за також поширенні матеріалів, які виправдовують військову агресію РФ.