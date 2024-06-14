Підозрюваного затримали в його службовому кабінеті

Правоохоронці затримали керівника одного з відділів Хмельницької міської ради, який працював на ФСБ. Посадовець збирав і передавав росіянам інформацію про пункти дислокації та місця проживання українських військовослужбовців на території регіону. Про це 14 червня повідомили в СБУ.

СБУ не називає імені підозрюваного, але за інформацією Хмельницький LIVE, йдеться про Руслана Бітюкова – начальника відділу програмного забезпечення та автоматизованої обробки інформації Хмельницької міськради. Посадовець зовні схожий на затриманого й вказав на своїй сторінці у Facebook, що навчався у московському університеті імені Баумана, про який згадували і правоохоронці.

За даними слідства, у 1990-х роках російські спецслужби звербували чоловіка під час його навчання у московському технічному університеті імені Баумана. Після початку повномасштабного вторгнення з ним зв’язався кадровий співробітник ФСБ і залучив до розвідувально-підривної діяльності проти України. Вони підтримували комунікацію через анонімні чати в месенджерах.

Посадовець збирав інформацію про підрозділи СБУ та Сил спеціальних операцій ЗСУ, про пункти дислокації та місця проживання військовослужбовців на Хмельниччині, а також намагався виявити адреси виробництва українських безпілотників, які відправляють на передову.

У четвер, 14 червня, працівника міськради затримали у робочому кабінеті під час того, як він намагався надіслати розвіддані представникам ФСБ.

«За наявними даними, окупанти планували використати цю інформацію для підготовки ракетних ударів, а також можливих диверсій і терактів», – повідомляють правоохоронці.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.