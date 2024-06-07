СБУ затримала посадовицю з Хмельниччини за співпрацю з росіянами

На Хмельниччині правоохоронці затримали депутатку та її двох дітей, які працювали на ФСБ. Посадовиця передавала росіянам дані про місця дислокації сил ППО і зосередження особового складу, військової техніки та складів з озброєнням ЗСУ. Про це 7 червня повідомили в СБУ.

Згідно з даними громадської організації «Рух Чесно», підозрювана – 67-річна депутатка Орининської сільської ради від партії ВО «Батьківщина» Лариса Дишкант. Посадовиця, її 42-річний син і 37-річна дочка під виглядом сімейних поїздок об’їжджали територію Хмельницької області на власному авто.

«За вказівкою російської спецслужби агенти намагалися виявити пункти базування та маршрути руху мобільних вогневих груп ППО, які обороняють регіон. Також ворога цікавили місця найбільшого зосередження особового складу, військової техніки та складів з озброєнням ЗСУ», – повідомляють в СБУ.

Посадовиця приховано фотографувала потрібні об’єкти, а син у цей час робив відповідні позначки на картах Google. Згодом вони цю інформацію узагальнювали й передавали через месенджер куратору з ФСБ.

За виконання завдань сім’я отримувала гроші, які надходили на банківську картку доньки посадовиці.

«Служба безпеки викрила ворожих поплічників ще на початковому етапі їхньої розвідактивності та покроково задокументувала злочинні дії. Усіх трьох агентів було затримано “на гарячому”, коли вони шпигували за вогневими групами протиповітряної оборони», – зазначають правоохоронці.

За даними слідства, в поле зору російської спецслужби депутатка потрапила на початку 2024 року через прокремлівську активність в «Однокласниках». Після вербування жінка залучила до злочинної діяльності своїх сина і доньку.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі.