Чоловіку загрожує довічне позбавлення волі

У Дніпрі співробітники Служби безпеки України затримали працівника «Укрзалізниці», який працював на російську ФСБ. Чоловік, який є посадовцем однієї з вузлових станцій залізниці, добровільно пішов на співпрацю з росіянами, повідомили у понеділок, 8 січня, у прес-службах Офісу Генпрокурора та СБУ.

«За вказівками куратора він збирав та передавав інформацію про логістичні маршрути руху залізницею підрозділів українських захисників та військової техніки. Крім цього, чоловік злив координати базування трьох військових частин ЗСУ», – повідомили у прес-службі Офісу Генпрокурора.

Окрім інформації про залізницю, зрадник дізнавався кількість та тип військового озброєння для ЗСУ, яке переправляли залізницею. Чоловік фіксував час та місце проходження військових ешелонів та вираховував їхній маршрут за зупинками та пунктами призначення. Зокрема, працівника «Укрзалізниці» цікавила інформація про транспортування бойових машин Bradley та танків Leopard.

«За наявними даними, розвідінформація потрібна була окупантам для підготовки повітряних ударів по залізничних об’єктах регіону. Таким чином загарбники сподівались порушити логістику постачання озброєння та боєприпасів для ЗСУ», – повідомили у прес-службі СБУ.

Чоловіка затримали у власному помешканні. Правоохоронці виявили, що окупанти завербували його влітку 2023 року. Спецслужби помітили чоловіка через його підтримку збройної агресії Росії проти України у прокремлівських Telegram-каналах.

Під час обшуків у зрадника правоохоронці виявили мобільні телефони, якими чоловік користувався для спілкування з росіянами. Для комунікації зі співробітниками ФСБ чоловік використовував анонімний чат в одному зі месенджерів.

Співробітнику «Укрзалізниці» повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада). Йому загрожує довічне ув’язнення. Наразі підозрюваний перебуває під вартою.