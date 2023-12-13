Жінці загрожує до восьми років позбавлення волі

Співробітники Служби безпеки України викрили та затримали коригувальницю ворожого вогню у Запорізькій області. Нею виявилась церковна хористка УПЦ МП, яка надавала координати росіянам, повідомили у прес-службі СБУ у середу, 13 грудня.

Хористка місцевого храму УПЦ МП та дружина настоятеля збирала інформацію про базування Сил оборони поблизу Запоріжжя. За її координатами окупанти намагалися уразити місця дислокації українських військових.

«Насамперед ворога цікавили пункти тимчасової дислокації підрозділів ЗСУ, які залучені до контрнаступальних операцій на Бердянському та Мелітопольському напрямках. Співробітники СБУ встановили місцеперебування російської інформаторки і затримали її у власному помешканні в одному із селищ неподалік Запоріжжя», – повідомили у прес-службі СБУ.

За даними слідства, жінка з початку повномасштабного вторгнення Росії до України підтримувала окупантів та сподівалася на захоплення росіянами півдня України. Про підтримку окупантів хористка проросійського храму неодноразово говорила своїм знайомим із Москви під час телефонних розмов.

«Згодом фігурантка почала відслідковувати місця зосередження особового складу та військової техніки ЗСУ на території громади. Отриману інформацію вона месенджером передавала своїм знайомим в Росії, які потім “звітували” про це представникам спецслужб РФ», – повідомили у прес-службі СБУ.

Під час проведення обшуків у жінки вилучили мобільний телефон, який вона використовувала для передачі координат. Їй повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 ККУ (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану). Жінці загрожує до восьми років позбавлення волі.