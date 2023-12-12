Церковний одяг чоловікам видав священник УПЦ МП

Українські прикордонники на Одещині, поблизу кордону із Молдовою, затримали чотирьох чоловіків, які намагалися нелегально перетнути кордон. Троє з ним були одягнені у церковні ряси, проте справжнім священиком був лише один чоловік – ним виявився колишній скарбник УПЦ МП Києво-Печерської Лаври, повідомили у вівторок, 12 грудня, у прес-службі ДПСУ.

За даними прикордонників, саме клірик УПЦ МП забезпечив ухилянтів церковними рясами, щоб не виглядати підозріло на кордоні. Сам священник був у скарбниці Київсько-Печерської Лаври, проте після виселення УПЦ МП захотів виїхати за кордон.

«Після відселення звідти промосковської братії, він подався на Харківщину, а згодом вирішив потрапити за кордон – нелегально. Знайти помічників у цій незаконній справі погодився його друг, який живе в одній з європейських країн. Зі слів “паломників” за трансфер через кордон вони сплатили ділкам по 4000 доларів США кожний. Аби по дорозі викликати менше підозр “паломники” нарядилися у богослужбовий одяг», – повідомили у прес-службі ДПСУ.

Човняр, який нібито погодився перевезти ухилянтів до кордонів Молдови річкою, обдурив чоловіків та довіз їх лише до села на іншому боці озера. Зловмисники залишилися на території України, де їх затримали прикордонники.

На чоловіків склали протоколи про адміністративне порушення за ст. 204-1 КУпАП (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України).