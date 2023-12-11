Один із порушників був одягнений у гідрокостюм

Прикордонники Мукачівського загону стріляли у повітря, щоб затримали двох жителів Закарпаття. 30-річний виноградівець та 35-річний солотвинець хотіли переплести Тису, щоб дістатися Румунії.

Як повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 11 грудня, чоловіків, які хотіли незаконно перетнути кордон, прикордонники відділу «Тячів» побачили за допомогою безпілотника.

«Відчайдухи двічі намагались зануритися у стрімку повноводну Тису, проте, на щастя, інстинкт самозбереження переміг і, незважаюч на темний час доби, вони змогли оцінити небезпеку, яка на них чатувала та передумали стрибати у річку. Не зраділи чоловіки й зустрічі з прикордонним нарядом, який наскочив їх зненацька. Обидва вдалися навтьоки. Військовослужбовці здійснили попереджувальні постріли, що спонукало утікачів змінити свої плани та зупинитися», – інформують в ДПСУ.

Один із порушників був одягнений у гідрокостюм. Обидва мали при собі мобільні телефони та по 500 доларів, обгорнутих у поліетилен. Документи в ухилянтів забрали переправники, які пообіцяли їм безперешкодний перетин українсько-румунського кордону за 4 тисячі доларів з одного та 8,5 тисяч доларів – з іншого.

За спробу незаконного перетину держкордону та злісну непокору вимозі працівника Державної прикордонної служби України ухилянтам загрожуть штрафи або до 15 діб арешту.