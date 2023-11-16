Словак за 5000 доларів обіцяв переправити через кордон мешканців Дніпра і Херсона

На кордоні зі Словаччиною затримали двох ухилянтів, яких переправляв іноземець. Прикордонникам довелося стріляти у повітря, щоб порушники зупинилися.

Як повідомили 16 листопада у Держприкордонслужбі України, військовослужбовці Чопського загону помітили рух підозрілих осіб у напрямку Словаччини, їх зафіксували камери відеоспостереження. На пошуки правопорушників вирушили прикордонні наряди відділу «Великий Березний». Порушників затримали за кількасот метрів від держкордону.

Двоє затриманих мали паспорти громадян України, це мешканці Дніпра та Херсона.

«Третій чоловік вдався до втечі. Для того, щоб його зупинити, було здійснено декілька попереджувальних пострілів вгору. Втікач виявився громадянином Словаччини, він був переправником через кордон затриманих громадян України. Був одягнений у камуфляж взірця українських сил оборони, щоб не виділятися у лісистій місцевості», – повідомили у ДПСУ.

Трьох чоловіків затрмиали за кількасот метрів від кордону (фото ДПСУ)

Клієнтів словаку шукав та допомагав організувати переправлення місцевий житель Малого Березного. За таку послугу українці платили по 5000 доларів кожен.

Затриманих доставили у прикордонний підрозділ. Українців оштрафують за спробу незаконного перетину державного кордону. Іноземця можуть притягнути до відповідальності за ч.3 ст.332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України), а також за ст.185-10 КУпАП (злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця ДПСУ).