Після трьох днів блукань лісом чоловік сам зателефонував рятувальникам

На Закарпатті прикордонники затримали ухилянта, який заблукав у карпатському лісі. Він планував незаконно виїхати в Румунію, проклавши маршрут через високогір’я Карпат.

Як повідомили 15 листопада в прикордонній службі, 27-річний волинянин вирішив незаконно перетнути українсько-румунський кордон, аби потім виїхати до США, де живе його дівчина. Він самостійно проклав собі маршрут високогір’ям Карпат, втім заблукав і три дні ходив лісом на Закарпатті, після чого зателефонував рятувальникам.

Його знайшли військовослужбовці відділу «Ділове» Мукачівського загону за шість кілометрів від кордону. На порушника склали адмінпротокол за ст. 204-1 КУпАП (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону) КУпАП. Справу скерували до суду.