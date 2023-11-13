Організаторів схеми втечі затримали у Берегівському районі

На Закарпатті викрили чергову схему для втечі ухилянтів за кордон. Її організувала місцева 24-річна мешканка, до справи вона залучила підлітків, які допомагали військовозобов’язаним чоловікам втікати з країни.

«24-річна жителька Берегівського району Закарпатської області організувала схему незаконного переміщення осіб через українсько-угорський кордон. До протиправної діяльності жінка залучила ще трьох осіб – 39-річного чоловіка, який здійснював підвіз клієнтів у прикордоння та двох неповнолітніх юнаків, котрі супроводжували бажаючих незаконно покинути територію України, безпосередньо до кордону», – повідомили 13 листопада у Держприкордонслужбі.

Організаторку затримали під час отримання 3800 доларів від одного із потенційних клієнтів. Також затримали її помічника, який збирався переправити до Угорщини двох закарпатців. У поліції уточнили, що це 24-річна мешканка села Велика Добронь Ужгородського району та 39-річний житель Іршави. Їх затримали на околиці прикордонного села Чома Берегівського району.

Поліція відкрила кримінальне провадження і оголосила жінці та її 39-річному помічникові підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). У них вилучили автомобіль Skoda Superb, яким доставляли клієнтів у прикордоння, гроші, телефони та інші предмети, які можуть стати доказами у справі. Стаття передбачає позбавлення волі від семи до дев’яти років ув’язнення.