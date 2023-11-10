Дім правопорушника розташований за кількасот метрів від кордону

Буковинець, який проживав біля кордону з Румунією, організував незаконне переправлення чоловіків за кордон. Чоловік в своєму будинку облаштував тимчасовий пункт для проживання ухилянтів, а коли вибирав зручний час для переправки, то переводив їх на територію сусідньої держави.

Мешканець прикордоння для того, щоб заробити гроші на незаконному переправленні за кордон чоловіків призовного віку, вирішив скористатися особливостями розташування свого помешкання. Його будинок знаходиться на відстані кількасот метрів від державного кордону України з Румунією. Окрім того, чоловік добре знав місцевість, географічні особливості лінії державного кордону, а також мав зв’язками серед місцевих мешканців, які також займаються подібною протиправною діяльністю.

З одного клієнта організатор брав по 4000 євро

«Прикордонники отримали інформацію, що організатор планує чергову переправку ухилянтів за кордон. Було відкрито кримінальне провадження, в рамках якого поліцейські, прокурори та представники прикордонного загону затримали організатора та двох його “клієнтів”», – повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

Під час обшуку в буковинця виявили також необроблений бурштин

Поліцейські з’ясували, що за потрапляння до сусідньої країни в обхід пунктів пропуску буковинець вимагав з кожного з них по 4000 євро. Правоохоронці провели обшук за місцем проживання підозрюваного. Під час обшуку в чоловіка вилучили тепловізор, мобільні телефони, грошові кошти, банківські картки, чорнові записи, а також необроблений бурштин, обіг якого регламентується законодавством України.

Організатору оголошено про підозру за ст. 332 КК України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Також обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Чоловікові загрожує до 9 років ув’язнення.