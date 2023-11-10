На Волині суд призначив рік тюрми 31-річному чоловікові, який проігнорував повістку та не прийшов до територіального центру комплектування для відправки на службу. Його визнали винним в ухиленні від призову.

Як повідомила прес-служба прокуратури Волині, мешканець села Вишнів Ковельського району пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби. 7 червня цього року він отримав під особистий підпис повістку про необхідність прибуття до відділу ТЦК для відправки у складі команди для проходження військової служби.

«Не маючи правових підстав на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, без поважних причин він у визначений час не прибув у пункт збору, ухилившись від призову», – йдеться у повідомленні. Як пояснив чоловік свій вчинок, у прокуратурі не уточнюють.

Суд визнав чоловіка винним у порушенні ст. 336 ККУ (ухилення від призову) та призначив йому рік ув’язнення. Зауважимо, що вирок поки ще не набрав законної сили, обвинувачений може подати апеляцію.

Додамо, що суд призначив чоловікові пом’якшене покарання, оскільки санкція статті передбачає мінімум три роки тюрми, а максимально – п’ять років ув’язнення.