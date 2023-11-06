На Рівненщині судили військовослужбовця, який без дозволу покинув місце служби. Відомо, що рік тому його судили за вчинення п’яної аварії. Суд, взявши це до уваги, призначив чоловікові сумарно п’ять років ув’язнення.

Як йдеться у вироку Костопільського райсуду, 24 лютого цього року обвинувачений без поважних причин покинув пункт тимчасової дислокації військової частини та поїхав додому. Мотиви його вчинку в вироку не наведені. На судовому засіданні чоловік визнав провину та заявив про розкаяння.

Щодо військовослужбовця відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст. 408 ККУ (самовільне залишення місця служби в умовах воєнного стану), санкція якої передбачає від п’яти до 12 років ув’язнення.

Про обвинуваченого відомо, що у листопаді минулого року його судили за вчинення ДТП у стані алкогольного сп’яніння. Тоді Рокитнівський райсуд призначив йому службове обмеження та постановив відраховувати у дохід держави 10 відсотків від його зарплати. Водночас деталей про цю ДТП немає, оскільки вирок є закритим для загального доступу.

На засіданні 31 жовтня суддя Петро Олійник, визнав солдата винним та призначив йому п’ять років та дві місяці ув’язнення, взявши до уваги непогашену судимість. Термін відбування покарання рахуватимуть з 23 серпня, коли чоловіка затримали та відправили у СІЗО під варту.

Зауважимо, що вирок поки не набрав законної сили, обвинувачений може подати апеляцію.