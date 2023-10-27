Злочина група пропонувала виїхати ухилянтам двома способами

Правоохоронці викрили канал незаконного перетину кордону чоловіків призовного віку. Серед послуг, які пропонували правопорушники, були кілька способів виїхати за кордон. Організатори злочинної схеми, серед яких жителі Києва та Буковини, отримували по 6000 доларів з кожного клієнта. Гроші їм перераховували в криптовалюті, або ж залишали в пунктах обміну грошей.

Працівники управління стратегічних розслідувань в місті Києві, слідчі столичної поліції та правоохоронці Буковини під час розслідування з’ясували, що до злочинної схеми були причетні кілька жителів Києва та Чернівецької області. Ухилянтам вони пропонували виїхати за кордон двома способами, і відповідно за різною ціною. За 4000 доларів чоловіків призовного віку доставляли до Чернівецької області, і вони мали перетинати кордон поза межами контрольно-пропускних пунктів. Дорожче, а саме 6000 доларів, коштувало внесення інформації про ухилянта до системи «Шлях» і реєстрація його як водія міжнародних перевезень

«Усіма діями учасників групи так званих перевізників керував організатор з-за кордону. За його вказівкою гроші за “квиток” передавалися через пункти обміну валют, які потім забирали інші учасники “схеми”, або на крипто-гаманці. Щоб зареєструвати ухилянтів як водіїв-міжнародників, використовувалися фіктивні фірми», – повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань України в п’ятницю, 27 жовтня.

Відповідно до другої схеми ухилянтів збирали у визначеному місці в Хмельницькій області. Потім відвозили до річки і катером переправляли до Чернівецької області. Надалі в обхід офіційних пунктів пропуску так званий провідник допомагав потрапити до Молдови.

25 жовтня поліцейські затримали учасницю злочинної групи біля річки Ушиця в Хмельницькій області. Вона як раз збиралася переправити через річку трьох ухилянтів.

«Під час слідства правоохоронці задокументували декілька фактів незаконного переправлення чоловіків. Одну з таких груп викрили прикордонні наряди та склали на чоловіків адмінпротоколи. Також правоохоронці провели обшуки за місцями мешкання фігурантів та вилучили майже 10 тис. доларів США, печатки комерційних структур, банківські картки, зброю, "чорнові" записи, транспортні засоби», – йдеться в повідомленні Департаменту стратегічних розслідувань України.

Жительку Буковини, яка мала б переправляти човном чоловіків, поліцейські затримали та повідомили їй про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Наразі вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу. Також правоохоронці надалі проводять слідчі дії, щоб встановити та повідомити про підозру основним організаторам незаконного каналу переправляння чоловіків призовного віку за кордон.