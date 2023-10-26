Жителя Берегівщини затримали і передали поліцейським

У середу, 25 жовтня, у пункті пропуску «Лужанка» на кордоні з Угорщиною затримали 22-річного закарпатця, який намагався виїхати з України, запропонувавши прикордонникам хабар 3500 доларів.

Як розповіли у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, 22-річний житель Берегівщини прибув у пункт пропуску «Лужанка» з метою виїзду з України, проте законних підстав для перетину кордону у період воєнного стану він не мав.

Хлопця затримали в пункті пропуску «Лужанка»

За безперешкодний пропуск закарпатець вирішив надати прикордоннику хабар 3500 доларів.

Співробітники внутрішньої та власної безпеки Мукачівського прикордонного загону задокументували пропозицію хабара та скерували повідомлення у поліцію. Хлопця передали правоохоронцям, йому загрожує кримінальна відповідальність за ст.369 ККУ.