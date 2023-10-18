За допомогу ухилянтам львівʼянин отримав 5 років тюрми
Тарас Марич за хабарі обіцяв військовозобов’язаним чоловікам допомогти уникнути призову
Шевченківський районний суд Львова виніс вирок Тарасу Маричу, який за хабар обіцяв двом чоловікам призовного віку виготовити довідки про непридатність до служби та отримати військовий квиток, що дозволяє перетинати кордон в умовах воєнного стану. Оскільки Тарас Марич уже був раніше судимим, а термін виконання попередніх вироків ще не закінчився, йому призначили 5 років ув’язнення.
Як вказано в матеріалах справи, львів’янин Тарас Марич у липні 2022 року отримав від призовника 200 доларів. За ці гроші він обіцяв повпливати на працівників територіального центру комплектування для виготовлення військового квитка. Крім цього, він вимагав 2000 доларів у іншого призовника, якому обіцяв допомогти в ухиленні від мобілізації, внісши відповідні записи про непридатність до служби у військовий квиток. Після цього ухилянт планував виїхати за кордон.
У суді Тарас Марич свою вину визнав частково. За його словами, через численні борги він часто здавав різні речі в ломбард на вул. Мазепи, де познайомився з одним із працівників. Під час розмови він повідомив працівнику, що має довідку, яка дозволяє йому уникнути мобілізації й пообіцяв допомогти йому і родичку виготовити таку ж. Насправді ж можливості виготовити «білий квиток» чи відповідну довідку він не мав.
Працівник ломбарду та його родич у суді розповіли, що Тарас Марич сам запропонував допомогти у виготовленні документів про непридатність до служби. Вони спершу погодились, а потім зрозуміли, що це незаконно, і звернулись в поліцію. 29 липня поліцейські затримали Тараса Марича після одержання частини хабара.
Зважаючи на обставини справи, суддя Шевченківського райсуду Галина Білінська визнала Тараса Марича винним у зловживанні впливом за ч. 2 ст. 369-2 ККУ та призначила три роки позбавлення волі. Але оскільки Тарас Марич уже мав дві судимості та умовні терміни за крадіжку і пошкодження майна, суд призначив йому об’єднаний вирок – 5 років позбавлення волі. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.