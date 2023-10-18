Шевченківський районний суд Львова виніс вирок Тарасу Маричу, який за хабар обіцяв двом чоловікам призовного віку виготовити довідки про непридатність до служби та отримати військовий квиток, що дозволяє перетинати кордон в умовах воєнного стану. Оскільки Тарас Марич уже був раніше судимим, а термін виконання попередніх вироків ще не закінчився, йому призначили 5 років ув’язнення.

Як вказано в матеріалах справи, львів’янин Тарас Марич у липні 2022 року отримав від призовника 200 доларів. За ці гроші він обіцяв повпливати на працівників територіального центру комплектування для виготовлення військового квитка. Крім цього, він вимагав 2000 доларів у іншого призовника, якому обіцяв допомогти в ухиленні від мобілізації, внісши відповідні записи про непридатність до служби у військовий квиток. Після цього ухилянт планував виїхати за кордон.

У суді Тарас Марич свою вину визнав частково. За його словами, через численні борги він часто здавав різні речі в ломбард на вул. Мазепи, де познайомився з одним із працівників. Під час розмови він повідомив працівнику, що має довідку, яка дозволяє йому уникнути мобілізації й пообіцяв допомогти йому і родичку виготовити таку ж. Насправді ж можливості виготовити «білий квиток» чи відповідну довідку він не мав.

Працівник ломбарду та його родич у суді розповіли, що Тарас Марич сам запропонував допомогти у виготовленні документів про непридатність до служби. Вони спершу погодились, а потім зрозуміли, що це незаконно, і звернулись в поліцію. 29 липня поліцейські затримали Тараса Марича після одержання частини хабара.

Зважаючи на обставини справи, суддя Шевченківського райсуду Галина Білінська визнала Тараса Марича винним у зловживанні впливом за ч. 2 ст. 369-2 ККУ та призначила три роки позбавлення волі. Але оскільки Тарас Марич уже мав дві судимості та умовні терміни за крадіжку і пошкодження майна, суд призначив йому об’єднаний вирок – 5 років позбавлення волі. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.