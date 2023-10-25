21-річний хлопець заховався під ковдрою в кабіні фури, якою керував його батько

У пункті пропуску Рава-Руська на кордоні з Польщею прикордонники затримали 44-річного мешканця Львівщини, який намагався вивезти свого 21-річного сина за кордон, заховавши під ковдрою у кабіні вантажівки.

Як розповіли в Західному регіональному управлінні Держприкордослужби, інцидент трапився уночі на вівторок, 24 жовтня, у пункті пропуску «Рава-Руська». 21-річний юнак не мав законних підстав для виїзду за межі України. Щоб уникнути прикордонного контролю, хлопець заховався у спальному відділенні кабіни вантажного автомобіля, яким керував його 44-річний батько. У Держприкордонслужбі уточнили ZAXID.NET, що обоє є мешканцями Львівщини.

Прикордонники виявили хлопця під ковдрою у кабіні водія (фото ДПСУ)

На 21-річного порушника склали адмінпротокол за спробу незаконного перетину державного кордону (ч.1 ст.204-1 КУпАП). Також йому загрожує кримінальна відповідальність за ухилення від призову під час мобілізації (ст.336 ККУ).

Батькові хлопця, водію вантажівки, загрожує відповідальність за незаконне переправлення осіб через державний кордон (ст.332 ККУ). Прикордонники скерували повідомлення про затриманих порушників у поліцію.