Суд покарав водія вантажівки, який під ковдрою хотів вивезти 21-річного сина в Польщу
Богдан Б. побоювався, що сина мобілізують, тому хотів незаконно вивезти його за кордон
Жовківський районний суд Львівської області виніс вирок водієві вантажівки Renault Богдану Б., який під ковдрою заховав 21-річного військовозобов’язаного сина та намагався вивезти його до Польщі. Суд призначив Богдану Б. рік іспитового терміну.
Інцидент трапився 24 жовтня 2023 року у пункті Рава-Руська – Хребенне. 44-річний Богдан Б. за кермом вантажівки Renault планував законно перетнути українсько-польський кордон. Під час перевірки салону вантажівки прикордонники виявили у спальному відділенні кабіни 21-річного хлопця, його сина, був вкритий ковдрою й у такий спосіб хотів незаконно потрапити до Польщі.
Слідчі повідомили Богдану Б. про підозру в незаконному переправленні через держкордон за ч. 1 ст. 332, а на його сина склали адмінпротокол за спробу незаконного перетину державного кордону (ч. 1 ст. 204-1 КУпАП). Богдан Б. в суді свою провину визнав та пояснив, що того дня хотів вивезти сина, сховавши в спальному мішку. Свої дії він пояснив хвилюванням за долю свого сина, побоюючись його мобілізації.
Враховуючи обставини справи, суддя Жовківського райсуду Роман Ясиновський визнав Богдана Б. винним у незаконному переправленні через кордон та призначив три роки позбавлення волі. Втім суд звільнив його від відбування покарання, замінивши ув’язнення та рік іспитового терміну. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.