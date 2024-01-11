Чоловік заховав сина під ковдрами в спальному відділенні кабіни вантажівки

Жовківський районний суд Львівської області виніс вирок водієві вантажівки Renault Богдану Б., який під ковдрою заховав 21-річного військовозобов’язаного сина та намагався вивезти його до Польщі. Суд призначив Богдану Б. рік іспитового терміну.

Інцидент трапився 24 жовтня 2023 року у пункті Рава-Руська – Хребенне. 44-річний Богдан Б. за кермом вантажівки Renault планував законно перетнути українсько-польський кордон. Під час перевірки салону вантажівки прикордонники виявили у спальному відділенні кабіни 21-річного хлопця, його сина, був вкритий ковдрою й у такий спосіб хотів незаконно потрапити до Польщі.

Слідчі повідомили Богдану Б. про підозру в незаконному переправленні через держкордон за ч. 1 ст. 332, а на його сина склали адмінпротокол за спробу незаконного перетину державного кордону (ч. 1 ст. 204-1 КУпАП). Богдан Б. в суді свою провину визнав та пояснив, що того дня хотів вивезти сина, сховавши в спальному мішку. Свої дії він пояснив хвилюванням за долю свого сина, побоюючись його мобілізації.

Враховуючи обставини справи, суддя Жовківського райсуду Роман Ясиновський визнав Богдана Б. винним у незаконному переправленні через кордон та призначив три роки позбавлення волі. Втім суд звільнив його від відбування покарання, замінивши ув’язнення та рік іспитового терміну. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.