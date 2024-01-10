65-річного львів’янин правоохоронці вдруге затримали за переправлення чоловіків за кордон

65-річний львів’янин організував незаконну схему переправлення чоловіків призовного віку за кордон, його затримали правоохоронці. Чоловік сплатив 500 тис. грн застави та, вийшовши з СІЗО, знову взявся за старе. Правоохоронці вдруге затримали львів’янина за переправлення ухилянтів, але він знову може вийти з СІЗО під заставу.

Як повідомила 10 січня Нацполіція Львівщини, правоохоронці викрили львів’янина, який незаконно переправляв чоловіків призовного віку за кордон. Його затримали і суд обрав чоловіку запобіжний захід – два місяці арешту з можливістю вийти під 500 тис. грн застави. Кошти за львів’янина внесли і, вийшовши на волю, чоловік знову взявся за старе.

65-річного львів’янин правоохоронці вдруге затримали за переправлення чоловіків за кордон. Як встановили правоохоронці, він знову організував для чотирьох військовозобов’язаних зі Львова та області, віком від 24 до 57 років, незаконне переправлення через державний кордон. Свої «послуги» переправник оцінив у 4 тисячі доларів США з кожного.

Зокрема, підозрюваний інструктував своїх клієнтів, забезпечував їх транспортування до кордону з Польщею, тимчасове проживання, а також надавав послуги з перевезення.

Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває. Цього разу суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 1,2 млн грн.