Жовківський районний суд Львівщини виніс вирок айтівцю з Чернігова Андрію Бокачу, який купив своїй дружині пенсійне посвідчення начебто через другу групу інвалідності, щоб самому виїхати за кордон. Суд призначив йому 7,6 тис. грн штрафу за підробку документів.

Як вказано у вироку суду, який винесли у січні 2024 року, уродженець Чернігова, ФОП Андрій Бокач вирішив перетнути кордон під час воєнного стану на підставі підроблених документів. Він звернувся до невстановленої судом особи через Telegram, надав анкетні дані своєї дружини та її фото. Надалі ця людина виготовила дружині Андрія Бокача фіктивне пенсійне посвідчення через інвалідність другої групи.

27 грудня 2023 року Андрій Бокач разом із дружиною спробували виїхати за кордон через пункт пропуску Рава-Руська – Гребенне, однак прикордонники виявили підроблене пенсійне посвідчення.

Андрія Бокача обвинуватили у пособництві в підробці документа та у використанні такого документа. До обвинувального акту було додано заяву Андрія Бокача, у якій він визнає свою провину. Згідно з даними бізнес-пошукової системи YouControl, ФОП Андрій Бокач зареєстрований у Чернігові, його основний вид діяльності пов'язаний з обробленням даних, також серед його КВЕДів є комп’ютерне програмування, діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем та ін.

Справу розглянула суддя Мар’яна Олещук, яка дослідила усі матеріали справи та визнала Андрія Бокача винним у кримінальному правопорушенні, призначивши 7650 грн штрафу. На вирок ще може бути подана апеляція.