Мостиський районний суд Львівщини виніс вирок уродженцю Дніпра Олександру Грибанову, який підробив документи та спробував виїхати з ними за кордон. Айтівець визнав свою провину у підробці та використанні таких документів, суд призначив йому 10,5 тис. грн штрафу.

Як вказано у вироку суду, який винесли у січні 2024 року, уродженець Дніпра, ФОП Олександр Грибанов знайшов в інтернеті бланк тимчасового посвідчення військовозобов’язаного та довідки військово-лікарської комісії, на яких були проставлені реквізити та печатки одного з ТЦК. Чоловік вніс свої анкетні дані та неправдиві відомості про непридатність до військової служби.

Згодом, 16 грудня, Олександр Грибанов спробував перетнути кордон на підставі підроблених ним документів, однак у пункті пропуску «Мостиська» прикордонники виявили підробку. Щодо Олександра Грибанова порушили кримінальну справу за фактом підробки документів та використання підроблених документів.

Під час досудового розслідування було встановлено, що обвинувачений визнав свою провину. Згідно з даними бізнес-пошукової системи YouControl, ФОП Олександр Грибанов зареєстрований у місті Дніпро та займається комп’ютерним програмуванням.

Справу розглянув суддя Юрій Кічак, який дослідив усі матеріали справи та визнав Олександра Грибанова винним у підробці та використанні підроблених документів, призначивши йому 10,5 тис. грн штрафу. На вирок ще може бути подана апеляція.