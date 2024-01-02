Франківський районний суд Львова визнав винним у порушенні ПДР програміста, який, керуючи спорткаром Audi R8, в’їхав у припаркований автомобіль у Львова та втік з місця ДТП. Йому призначили 3400 грн штрафу.

Як вказано у постанові суду, яку винесли наприкінці грудня 2023 року, програміст компанії Ciklum Артем П. наприкінці жовтня 2023 року керував спорткаром Audi R8 на вул. Кульпарківській у Львові. Рухаючись заднім ходом, водій скоїв зіткнення із припаркованим авто Opel Astra, після чого покинув місце ДТП.

У постанові суду зазначено, що автомобілі отримали технічні пошкодження з матеріальними збитками, однак не вказано деталей. Поліція склала щодо водія Audi R8 протоколи за вчинення ДТП та втечу з місця аварії, у суді він визнав свою провину. Згідно з даними бізнес-пошукової системи YouControl, порушник є ФОПом та зареєстрований у Тернополі.

Справу розглянула суддя Галина Мигаль, яка дослідила усі матеріали справи та оштрафувала Артема П. на 3400 грн. На постанову ще може бути подана апеляція.