Працівнику СБУ винесли вирок за смертельний наїзд на подружжя біля Ужгорода
Аварія сталась на пішохідному переході
Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області виніс вирок капітану СБУ Олександру Перевознику, який збив подружжя на пішохідному переході біля Ужгорода – 67-річна жінка загинула на місці, а чоловік отримав важкі травми, від яких помер у лікарні. Олександр Перевозник зміг уникнути тюремного ув’язнення, натомість йому призначили службове обмеження з відрахуванням 20% грошового забезпечення у дохід держави протягом двох років.
Як вказано у вироку суду, який винесли у грудні 2023 року, співробітник управління СБУ у Закарпатській області Олександр Перевозник, перебуваючи у військовому званні капітан, 17 січня 2023 року вчинив смертельну ДТП поблизу Ужгорода. Він їхав за кермом Volkswagen Golf та у селі Оноківці збив двох людей, які переходили дорогу нерегульованим пішохідним переходом. 67-річна жінка від отриманих травм загинула на місці, її чоловік зазнав важких травм та був доставлений у реанімацію. Від отриманих травм він помер у лікарні.
Обвинувачений Олександр Перевозник уклав угоду про визнання винуватості з прокурором.
Справу розглянув суд, який визнав працівника СБУ винним у вчиненні ДТП, які призвели до загибелі пішохідки та важких травм іншому пішоходу. Олександру Перевознику призначили два роки тюрми з річною забороною керувати транспортними засобами, однак звільнили від тюремного ув’язнення, встановивши йому службове обмеження на той самий строк з відрахуванням 20% грошового забезпечення у дохід держави. На вирок ще може бути подана апеляція.