Аварія сталася на пішохідному переході в Оноківцях

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області виніс вирок капітану СБУ Олександру Перевознику, який збив подружжя на пішохідному переході біля Ужгорода – 67-річна жінка загинула на місці, а чоловік отримав важкі травми, від яких помер у лікарні. Олександр Перевозник зміг уникнути тюремного ув’язнення, натомість йому призначили службове обмеження з відрахуванням 20% грошового забезпечення у дохід держави протягом двох років.

Як вказано у вироку суду, який винесли у грудні 2023 року, співробітник управління СБУ у Закарпатській області Олександр Перевозник, перебуваючи у військовому званні капітан, 17 січня 2023 року вчинив смертельну ДТП поблизу Ужгорода. Він їхав за кермом Volkswagen Golf та у селі Оноківці збив двох людей, які переходили дорогу нерегульованим пішохідним переходом. 67-річна жінка від отриманих травм загинула на місці, її чоловік зазнав важких травм та був доставлений у реанімацію. Від отриманих травм він помер у лікарні.

Обвинувачений Олександр Перевозник уклав угоду про визнання винуватості з прокурором.

Справу розглянув суд, який визнав працівника СБУ винним у вчиненні ДТП, які призвели до загибелі пішохідки та важких травм іншому пішоходу. Олександру Перевознику призначили два роки тюрми з річною забороною керувати транспортними засобами, однак звільнили від тюремного ув’язнення, встановивши йому службове обмеження на той самий строк з відрахуванням 20% грошового забезпечення у дохід держави. На вирок ще може бути подана апеляція.