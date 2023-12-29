Внаслідок ДТП водій автомобіля та троє його пасажирок з Перемишлян поранені

На Львівщині 44-річний водій легковика не впорався із керуванням та з’їхав у кювет – він та троє його пасажирок із травмами були госпіталізовані до лікарні. Аварія трапилась біля Перемишлян. Про це повідомила Нацполіція Львівщини.

Як вказано у повідомленні правоохоронців, аварія сталася 28 грудня, близько 06:40, на автодорозі Куровичі – Рогатин у селі Коросно Львівського району, що біля Перемишлян.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Ford Mondeo, 44-річний житель міста Перемишляни, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет, де автівка перекинулася. Внаслідок ДТП водій автомобіля та троє його пасажирок з Перемишлян віком 41, 49 і 52 роки отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Правоохоронці встановлюють обставини події.