Випадок трапився у салоні тролейбуса №24

Львівські поліцейські визнали винною у порушенні ПДР 69-річну Людмилу Крижанівську, яка впала у салоні тролейбуса та травмувала щелепу. За словами жінки, водій різко загальмував, вона вдарилась об поручень і у неї діагностували закритий перелом щелепи із мінімальним зміщенням. Львів’янка заявила у поліцію і щодо водія порушили кримінальну справу, яку згодом закрили. Саму ж львів’янку звинуватили у порушенні ПДР, бо вона мала триматись за поручні двома руками.

Про цей випадок повідомила журналістка Вікторія Балицька, до якої звернулась 69-річна львів’янка Людмила Крижанівська. Журналістка з дозволу потерпілої оприлюднила документи у цій справі.

Ввечері 29 вересня Людмила Крижанівська їхала у тролейбусі №24 у Львові. Жінка сиділа на кріслі в салоні тролейбуса, коли на проспекті Червоної Калини водій почав швидко їхати, потім різко зупинився – пасажирка вдарилась об поручень і впала на коліна. Людмила Крижанівська стверджує, що трималась однією рукою за поручень під час руху тролейбуса. Після падіння у жінки у роті була кров. Хтось з пасажирів допоміг їй встати. На кінцевій зупинці жінка пред’явила претензії водію та сказала, що викликає медиків. У львів’янки діагностували закритий перелом нижньої щелепи з мінімальним зміщенням.

За словами Людмили Крижанівської, того дня ще двоє жінок травмувались у цьому тролейбусі, однак вони не писали заяв у поліцію, бо не отримали значних травм. Одна з пасажирок розповіла поліції, що вона сиділа на останньому ряду в тролейбусі і біля неї не було поручнів, щоб за них триматись. Водій різко загальмував і вона впала на підлогу в салоні тролейбуса. Жінка бачила, як Людмила Крижанівська впала, та чула, що жінка скаржилась на біль у щелепі.

Водій тролейбуса заявив, що не застосовував екстреного гальмування, стверджував, що він рухався зі швидкістю приблизно 20 км/год. Водій вважає, що пенсіонерка травмувалась, бо не трималась за поручень. Щодо цього випадку поліція порушила кримінальну справу за фактом ДТП (ч.1 ст.286 ККУ), однак 30 листопада закрила її через відсутність складу правопорушення.

Натомість у діях 69-річної львів’янки поліцейські помітили ознаки адмінправопорушення, які полягають у тому, що жінка «тримаючись за металевих поручень однією рукою, легковажила цими діями і не трималась двома руками за нього». На думку поліції, пенсіонерка порушила пункт 5.2а ПДР України і до неї застосували покарання у вигляді усного попередження. Додамо, що у цьому пункті ПДР вказано, що пасажир «має триматись за поручень або інше пристосування», проте не вказано, що людина зобов’язана це робити двома руками.

Львів’янка не погодилась з таким рішенням поліції і має намір оскаржити постанову.