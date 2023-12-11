Стрийський міськрайонний суд Львівщини визнав винним у порушенні ПДР чоловіка, який раптово вийшов на дорогу поза пішохідним переходом та спричинив аварію з автомобілем Volvo. Суд призначив йому 850 грн штрафу.

Як вказано у постанові суду, випадок трапився 13 листопада 2023 року приблизно о 17:30 на перехресті вулиць Стрийська та Нижанківського у селі Нежухів, що під Стриєм. Михайло Дулиш без світловідбиваючих елементів раптово вийшов на дорогу поза пішохідним переходом, не переконався, що це буде безпечно, та спричинив аварію з автомобілем Volvo V50. Чоловік був нетверезий та рухався разом із велосипедом, після зіткнення його доставили у лікарню з тілесними ушкодженнями.

Щодо Михайла Дулиша склали протокол про порушення ПДР, що призвело до ДТП. У суді він визнав свою провину.

Справу розглянула суддя Вікторія Бучківська, яка дослідила усі матеріали справи та визнала чоловіка винним у порушенні ПДР, оштрафувавши його на 850 грн. Порушник також має сплатити 537 грн судового збору