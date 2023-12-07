Смертельна аварія трапилась 15 серпня 2017 року на вул. Виговського поблизу ТВК «Південний» приблизно о 22:20

Залізничний районний суд Львова зобов’язав комунальне АТП-1 та підприємця, у якого перевізник орендував автобус, виплатити 500 тис. грн родичам на смерть збитого маршруткою 23-річного львів’янина. Суд встановив низку порушень, які допустив і власник автобуса, і АТП-1. У самого водія автобуса є тяжке захворювання органів зору, він працював з фіктивною довідкою.

Як вказано у рішенні суду, яке винесли наприкінці листопада 2023 року, смертельна аварія трапилась 15 серпня 2017 року на вул. Виговського поблизу ТВК «Південний» приблизно о 22:20. Водій маршрутки БАЗ А079 збив 23-річного хлопця, який переходив дорогу поза пішохідним переходом у нетверезому стані. Від отриманих травм пішохід помер на місці ДТП. Маршрутка курсувала за маршрутом, що обслуговувало комунальне АТП-1.

У 2021 році водія маршрутки визнали винним у вчиненні ДТП, призначивши йому 4,5 роки тюрми. Батьки загиблого пішохода звернулись до суду, щоб стягнуть моральну компенсацію через смерть їхнього сина, подавши цивільний позов на 5,5 млн грн до АТП-1 та ФОПа Миколи Косандяка, у якого перевізник орендував автобус, на якому вчинили смертельну ДТП.

У суді представник АТП-1 заявив, що відповідати з вчинену аварію має водій автобуса та ФОП, у якого підприємство орендувало автобус, адже саме з цим ФОПом у водія був укладений договір.

Власник автобуса Микола Косандяк заперечив проти задоволення позову, заявивши, що компенсувати шкоду має водій та АТП-1, яке орендувало, обслуговувало та випускало автобус на маршрут. Також чоловік заявив, що у нього не було укладеного трудового чи іншого договору із водієм, який вчинив ДТП, через це його навіть штрафував суд.

У рішенні суду наведені покази експерта комісійної судово-медичної експертизи, який розповів, що у водія, який вчинив смертельну ДТП, виявили захворювання органів зору, зокрема «абсолютну глаукому правого ока, зрілу катаракту правого ока, факосклероз на лівому оці. Ангіопатії сітківки обох очей по гіпертонічному типу». На момент проведення експертизи у 2018 році у чоловіка була повна сліпота на правому оці, гострота зору на лівому – 0,5 (до 0,8 з корекцією). Чоловік мав би бути недопущеним до керування автобусом.

Справу розглянула суддя Наталія Галайко, яка дослідила усі матеріали справи та визнала і власника автобуса, і АТП-1 винним, адже вони допустили порушення експлуатації автобуса (джерела підвищеної небезпеки). На думку суду, порушення ФОПа полягають у прийнятті водія на роботу без оформлення договору, а АТП-1 допустило порушення режимів праці та відпочинку водієм (винуватець ДТП перебував на робочому місця більше 16 годин) та інших вимог. Також суд встановив, що один з медичних центрів видав водію фіктивну довідку про його придатність керувати транспортом, не зважаючи на наявність тяжких захворювань органів зору.

Суддя частково задовольнила позов батьків загиблого 23-річного хлопця та зобов’язала АТП-1 та власника автобуса виплатити їм солідарно 500 тис. грн компенсації. На рішення ще може бути подана апеляція.