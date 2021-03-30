Залізничний районний суд Львова визнав винним у вчиненні смертельної ДТП водія львівської маршрутки №45. Його ув’язнили на 4 роки та 5 місяців тюрми.

Як вказано у вироку суду, аварія трапилась 15 серпня 2017 року на вул. Виговського поблизу ТВК «Південний». Приблизно о 22:20 водій маршрутки БАЗ, що курсувала за маршрутом №45, збив 23-річного хлопця, що переходив дорогу поза пішохідним переходом. Унаслідок наїзду хлопець отримав численні травми та помер на місці ДТП.

Згідно з показами свідків, хлопець йшов у напрямку пішохідного переходу, маршрутка збила його, коли він уже пройшов половину дороги. Свідки зазначають, що водій маршрутки їхав зі значною швидкістю.

Під час судового засідання водій розповів, що у момент ДТП у салоні не було пасажирів, не заперечує проти того, що можливо перевищив швидкість. Стверджує, що не помітив пішохода та шкодує про вчинену ДТП.

На момент вчинення аварії маршрут обслуговувало комунальне АТП-1. У вироку вказано, що винуватець аварії зараз є безробітним, тобто уже не працює водієм.

Батьки загиблого заявили цивільний позов на відшкодування 1,7 млн грн завданої моральної шкоди через смерть сина, однак суд його відхилив.

Дослідивши матеріали справи, суддя Наталія Румілова визнала водія винним у вчиненні ДТП та засудила до 4 років та 5 місяців позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами протягом трьох років.