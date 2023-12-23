На трасі біля Рівного 23-річний киянин в’їхав у вантажівку

На трасі біля Рівного 23-річний киянин в’їхав у вантажівку, унаслідок зіткнення поранено чотирьох людей: водія легковика, його дружину та сина, водій вантажівки отримав забої. Про це повідомила Нацполіція Рівненщини.

Як вказано у повідомленні правоохоронців, аварія трапилась 22 грудня приблизно о 21:40 на трасі Городище – Рівне – Старокостянтинів поблизу Рівного. За попередніми даними, 23-річний водій автомобіля Hyundai, житель столиці, не впорався з керуванням та на смузі зустрічного руху зіткнувся з вантажівкою MAN, за кермом якої перебував 49-річний житель Дніпропетровщини. Останній перевозив на лафеті сільгосптехніку.

Унаслідок ДТП до лікарні із політравмами госпіталізували водія та двох його пасажирів — 20-річну дружину та дев’ятимісячного сина. Відповідно до огляду водій вантажівки був тверезий, у нього діагностували забої. У водія легковика відібрані біологічні зразки для перевірки. Триває досудове розслідування.