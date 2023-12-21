Володимир Жук не впорався із керуванням, втратив контроль над авто та спричинив ДТП на трасі біля Жовкви – мікроавтобус перекинувся

Жовківський районний суд Львівщини визнав тернополянина Володимира Жука винним у вчиненні ДТП з 8 потерпілими біля Жовкви – водій не впорався з керування, через що пасажирський мікроавтобус перекинувся. Суд призначив йому п’ять років тюрми з річною забороною керувати транспортними засобами, але Володимира Жука звільнили від тюремного ув’язнення з трирічним іспитовим терміном.

Як вказано у вироку суду, який винесли у грудні 2023 року, тернополянин Володимир Жук 31 грудня 2017 року керував мікроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter та перевозив пасажирів з Польщі в Україну. Вночі, приблизно о 02:00, Володимир Жук не впорався із керуванням, втратив контроль над авто та спричинив ДТП біля Жовкви – мікроавтобус перекинувся.

У вироку суду зазначено, що водій та семеро пасажирів мікроавтобуса постраждали. У Володимира Жука та у ще одного пасажира були важкі травми, ще четверо людей отримали тілесні ушкодження середнього ступеня важкості, ще двоє пасажирів зазнали легких ушкоджень.

У суді обвинувачений Володимир Жук визнав свою провину та розповів, що не помітив повороту, втратив контроль над авто і воно перекинулось на узбіччі. Чоловік заявив, що відшкодував потерпілим завдану матеріальну шкоду.

Справу розглянув суддя Володимир Мікула, який дослідив усі матеріали справи та визнав Володимира Жука винним у вчиненні ДТП з потерпілими. Йому призначили п’ять років тюрми з річною забороною керувати транспортними засобами. Однак суддя звільнив тернополянина від тюремного ув’язнення з трирічним умовним терміном. Винуватець ДТП має відшкодувати 366 тис. грн власнику знищеного мікроавтобуса та ще 42 тис. грн одному з потерпілих. На вирок ще може бути подана апеляція.