На Львівщині перекинувся мікроавтобус, постраждало 8 людей

СуспільствоСофія Лазуркевич, сьогодні, 10:2610480

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У неділю, 31 грудня, на об’їзній дорозі поблизу села Воля-Висоцька Жовківського району перекинувся пасажирський мікроавтобус Mercedes Sprinter. Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі ГУ НП у Львівській області, унаслідок ДТП постраждало вісім людей.

ДТП трапилась приблизно о 02:20. 35-річний житель Тернополя, що був за кермом мікроавтобуса, не впорався з керуванням, унаслідок чого мікроавтобус перекинувся. Mercedes Sprinter їхав з Польщі до Тернополя. Унаслідок ДТП постраждало восьмеро людей, серед яких і водій автомобіля.

Як повідомили у поліції, п’ятьох постраждалих доставили у жовківську лікарню, а ще трьох відвезли у медзаклади Львова. Поліцейські встановлюють обставини ДТП.

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