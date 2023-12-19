Городоцький районний суд Львівщини виніс вирок пенсіонеру, який вісім років тому вчинив смертельну ДТП поблизу Городка – унаслідок аварії загинув син обвинуваченого. Суд визнав водія винним у вчиненні ДТП та призначив три роки ув’язнення, однак звільнив від відбування покарання з іспитовим терміном у півтора року.

Як вказано у вироку суду, який винесли у грудні 2023 року, смертельна аварія трапилась ще вісім років тому поблизу Городка. Наприкінці січня 2015 року мешканець Городка Роман К. разом із своїм сином їхали у автомобілі ВАЗ-21043 з причепом, за кермом був Роман К., який виїхав на зустрічну смугу на в’їхав у маршрутку Iveco біля села Братковичі. Син Романа К. отримав тілесні ушкодження, від яких помер. Поліція повідомляла, що пасажиру ВАЗу було 25 років.

У суді обвинувачений заявив, що того дня поїхав на власному авто з Городка у село Родатичі за дерев’яними кілками, по дорозі забрав сина з роботи. Обвинувачуваний стверджує, що дорогою син сів за кермо, на їхню смугу різко виїхав автобус і син не зміг уникнути зіткнення.

Роман К. у суді заявляв: «Автобус виїхав на зустрічну смугу руху, а коли водій автобуса побачив перешкоду, почав тікати назад. Саме тому було не лобове зіткнення, а кутове, пошкодження на автобусі також були лише збоку».

Свідки, зокрема водій та пасажири маршрутки, бачили, що за кермом їхав Роман К., а 25-річний чоловік був на пасажирському сидінні. З їх слів, автобус не виїздив на зустрічну смугу, перед зіткненням ВАЗ з причепом, який був навантажений колодами, почало «кидати у різні сторони», після цього сталась ДТП. Після зіткнення син водія був на пасажирському сидінні без свідомості, Роман К. визнавав, що він був за кермом. Дані, що за кермом був саме Роман К. підтвердив і слідчий, який був на місці ДТП, поліцейський також розповів, що обвинувачуваний неодноразово змінював свої покази.

Справу розглянула суддя Оксана Перетятько, яка дослідила усі матеріали справи та визнала Романа К. винним у вчиненні смертельної ДТП, призначивши йому три роки ув’язнення, однак звільнивши від відбування покарання з іспитовим терміном у півтора року. На вирок ще може бути подана апеляція.