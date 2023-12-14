Смертельна аварія сталася в селі Шибалин Бережанської громади

На Тернопільщині винуватцю ДТП, в якій загинуло двоє жінок, суд засудив до умовного покарання терміном на два роки. Суддя врахував, що чоловік заслуговує на пом’якшений вирок через те, що він є особою похилого віку. Окрім того, в цій аварії загинула його дружина і донька.

Смертельна аварія сталася близько 22:00 25 травня 2023 року неподалік села Шибалин Бережанської громади. Водій Volkswagen Passat їхав автодорогою Тернопіль – Бережани. Під час руху кермувальник не був достатньо обережний і розігнав автомобіль до швидкості 70 км/год, однак згідно з правилами дорожнього руху в населених пунктах рух транспортних засобів дозволяється із швидкістю не більше 50 км/год.

Обвинувачений помітив перед собою трактор John Deere-3050А, який перевозив причеп з оприскувачем, однак не зменшив швидкість, а навпаки намагався обігнати транспорт. Проте чоловік не розрахував відстані і зіткнувся з трактором. Від удару авто Volkswagen Passat викинуло на смугу зустрічного руху, де автомобіль зіштовхнувся з вантажівкою MAN-TGL8.150

«Внаслідок зіткнення транспортних засобів пасажири легкового автомобіля отримала важкі тілесні ушкодження. Дружину чоловіка отримала поєднану травму грудей та живота з численними переломами кісток скелета та ушкодженнями внутрішніх органів. Від цих травм жінка загинула на місці ДТП. Донька кермувальника отримала тілесні ушкодження у вигляді масивної травми тіла з численними переломами кісток каркаса грудей, забоями серця і легень, переломами кісток тазу, від яких настала її смерть в лікувальному закладі», – йдеться у вироку Бережанського районного суду від 11 грудня.

В судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю. Чоловік пояснив, що аварія сталась внаслідок трагічного збігу обставин, і в ній він втратив дружину і доньку, та просив суд суворо його не карати.

Суддя Бережанського районного суду врахував, що обвинувачений вперше притягується до кримінальної відповідальності, є особою похилого віку, визнав вину та щиро розкаявся у вчиненому, примирився з потерпілими, позитивно характеризується за місцем проживання, на обліку в лікаря-психіатра та лікаря-нарколога не перебуває. Окрім того, внаслідок ДТП загинули його близькі родичі – дружина та донька.

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення і призначив йому покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 3 роки. Однак враховуючи пом’якшуючі обставини, обвинуваченого звільнили від відбування основного покарання з випробуванням з встановленням іспитового строку на 2 роки. Також чоловік повинен сплатити в бюджет держави майже 16 тис. гривень, які витратили на проведення судових експертиз.