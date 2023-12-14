Неподалік Тернополя трапилася смертельна аварія з пішоходом. Чоловіка переїхав рейсовий автобус сполученням Стегниківці – Тернопіль. Водій на місце ДТП викликав правоохоронців та бригаду швидкої допомоги, однак медики вже нічим не змогли допомогти постраждалому.

Аварія з летальними наслідками сталася близько 17:50 поблизу села Гаї Шевченківські Тернопільського району. За попередньою інформацією, водій маршрутного автобуса марки ПАЗ 32054, який курсував сполученням Тернопіль – Стегниківці, здійснив наїзд на чоловіка. На місце ДТП викликали правоохоронців та бригаду швидкої допомоги.

«Слідчо-оперативна група з’ясувала, що в аварії загинув 48-річний тернополянин. Чоловік йшов узбіччям дороги, коли на нього наїхав рейсовий автобус. У водія взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю», – повідомили в поліції Тернопільщини в четвер, 14 грудня.

Поліцейські внесли факт ДТП в ЄРДР за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті людини). Слідчо-оперативна група передала тіло загиблого для проведення судово-медичної експертизи, щоб встановити точну причину смерті. Правоохоронці також з’ясовують всі обставини смертельної ДТП.