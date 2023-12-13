Кермувальниці отримали важкі травми

На околиці Тернополя увечері 13 грудня сталася масштабна ДТП. В аварії зіштовхнулися два легкові автомобілі з вантажівкою. Очевидці ДТП на місце викликали рятувальників, адже самотужки не могли витягнути з понівечених автівок двох водійок.

Масштабна аварія сталася поблизу села Смиківці Великобірківської громади Тернопільського району. Орієнтовно о 17:07 на автодорозі E 50 Тернопіль – Хмельницький зіткнулися вантажний автомобіль Мercedec-Benz ATEGO із легковим автомобілем Мercedec-Benz та іншим автомобілем Volkswagen Golf. Очевидці ДТП на місце події викликали рятувальників, адже кермувальники самі не могли вибратися з машин. Також приїхали бригади швидкої допомоги та слідчо-оперативна група поліції.

«В Смиківці було направлено рятувальне відділення. Співробітники ДСНС деблокували потерпілу водійку з Мercedec-Benz, мешканку Хмельницького. Також надано домедичну допомогу водійці автомобіля Volkswagen Golf, мешканці міста Волочиськ Хмельницької області», – повідомили в ДСНС Тернопільщини в середу, 13 грудня.

Щоб визволити 22-річну водійку авто Мercedec-Benz рятувальники застосували спецінструменти

Правоохоронці з’ясували, що 22-річна жителька Хмельницького, водійка Мercedec-Benz отримала важкі травми. За меддопомогою звернулася і 56-річна кермувальниця Volkswagen Golf. Водій вантажівки надання медичної допомоги не потребував.

Факт ДТП поліцейські внесли в ЄРДР за ч. 1 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що призвело до травмування людей). В усіх водіїв відібрали зразки крові для встановлення алкогольного сп’яніння. Правоохоронці з’ясовуватимуть усі обставини аварії.