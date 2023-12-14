Поліція з'ясовує обставини аварії в лісі

На Буковині в лісовому масиві трапилася смертельна аварія. На дорозі в лісі водій ВАЗ не впорався з керуванням, допустив перекидання авто, яке смертельно травмувало його. Правоохоронці з’ясовують всі обставини ДТП і що саме спричинило перекидання автомобіля.

Смертельна аварія сталася увечері 13 грудня в лісі неподалік села Старі Бросківці Сторожинецького району. Водій автомобіля ВАЗ 21023 заїхав на ґрунтову дорогу, однак не впорався з керуванням і допустив перекидання транспорту. В поліції про аварію повідомили місцеві жителі, також вони викликали бригаду швидкої медичної допомоги.

«Для з’ясування обставин ДТП на місце події виїхали співробітники відділу розслідування злочинів у сфері транспорту з міста Сторожинець. Поліцейські попередньо встановили, що в аварії загинув 44-річний житель села Нові Бросківці», – повідомили в поліції Буковини в четвер, 14 грудня.

Місцеві жителі і поліцейські перевернули автомобіль і дістали тіло чоловіка. Медики констатували смерть місцевого жителя. Правоохоронці за фактом ДТП відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть людини).

Поліцейські передали тіло загиблого кермувальника для проведення судово-медичної експертизи, щоб встановити точну причину смерті. Також взяли зразки крові для встановлення чи був водій на момент скоєння аварії під дією алкоголю.