Водій вантажівки їхав заднім ходом і не помітив людину

У Тернополі в дорожньо-транспортній пригоді важко травмувався чоловік. Вантажівка, рухаючись заднім ходом, причавила тернополянина. Поліція розпочала кримінальне провадження і встановлює всі обставини аварії.

ДТП сталася о 14:30 12 грудня в промисловому районі на території приватного підприємства. Працівники фірми викликали поліцейських та бригаду швидкої допомоги. На місце події виїхала слідчо-оперативна група управління поліції Тернополя.

«Поліцейські встановили, що водій вантажного автомобіля DAF, рухаючись заднім ходом, та під’їжджаючи до завантажувальної рампи, зачепив чоловіка, який знаходився поруч», – повідомили в поліції Тернопільщини в середу, 13 грудня.

Медики бригади швидкої допомоги діагностували в постраждалого чоловіка політравму. Потерпілого у важкому стані доправили до лікарні. Правоохоронці внесли факт ДТП в ЄРДР за ч. 1 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що призвело до травмування людини). Поліцейські встановлюють обставини події. У кермувальника вантажівки взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.