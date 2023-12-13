ВАЗ-2104, за кермом якого перебував п'яний 61-річний водій

У Хмельницькому 61-річний водій «Жигулів» на смерть збив пішохідку та втік. Поліція розшукала винуватця аварії того ж вечора і виявила, що чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. Йому загрожує до десяти років тюрми.

Як повідомила прес-служба поліції Хмельниччини, аварія сталась близько 18:30 у вівторок, 12 грудня, на вулиці Холодноярівців у Хмельницькому. 61-річний водій автомобіля ВАЗ-2104 наїхав на 55-річну пішохідку та втік. Від отриманих травм жінка загинула на місці ДТП.

Поліція ввела план «перехват». Орієнтування на автівку було розіслано усім екіпажам поліції. Менш як за півгодини на вулиці Чорновола патрульні поліцейські зупинили автомобіль із пошкодженнями, характерними для ДТП.

«Перевірка показала, що водій перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння. Чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК», – йдеться у повідомленні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за за ч. 3 ст. 286-1 (п’яне водіння, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає від п’яти до десяти років ув’язнення. Назабаром водієві оголосять підозру та оберуть запобіжний захід.