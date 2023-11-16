ДТП трапилась на трасі Городище – Рівне – Старокостянтинів біля Нетішина

На Хмельниччині водій автомобіля Renault Duster наїхав на 34-річного велосипедиста. Від отриманих травм він загинув на місці.

Як повідомили 16 листопада в обласній поліції, ДТП трапилась 15 листопада близько 17:30 поблизу Нетішина. На трасі Городище – Рівне – Старокостянтинів автомобіль Renault Duster, за кермом якого був 49-річний мешканець Рівненської області, наїхав на 34-річного велосипедиста, що їхав у попутному напрямку. Внаслідок ДТП велосипедист загинув на місці.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) ККУ.