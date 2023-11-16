ДТП трапилась 15 листопада на трасі Київ – Чоп у Буську

На Львівщині зіткнулись автомобілі Dacia Logan та Lexus LХ 470. Внаслідок ДТП загинув водій Dacia Logan, пасажирів обох авто госпіталізували до лікарні.

Як повідомили в поліції, ДТП трапилась в середу, 15 листопада, близько 17:00 в Буську. На трасі Київ – Чоп зіткнулись автомобіль Dacia Logan, яким керував 74-річний львів’янин, та Lexus LХ 470, за кермом якого був 50-річний мешканець Рівненської області.

Унаслідок ДТП водій Dacia Logan отримав важкі травми та пізніше помер у реанімації. Окрім цього, різного ступеня травми отримали 29-річна львівʼянка, пасажирка Dacia Logan, та пасажирка Lexus – 49-річна мешканка Рівненської області.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. За вчинене винуватцю загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.