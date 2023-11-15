ДТП трапилась 30 травня 2023 року у Бориславі

Бориславський міський суд Львівської області виніс вирок водієві Daewoo Lanos Назару Волошинському, який на смерть збив 22-річного пішохода в Бориславі. Експертиза встановила, що пішохід мав сильне алкогольне отруєння і лежав перед автомобілем, втім суд визнав, що водій мав би вчасно його помітити, визнав винним у смертельній ДТП і призначив рік іспитового терміну.

ДТП трапилась 30 травня 2023 року у Бориславі на вул. Шевченка. 34-річний водій Daewoo Lanos Назар Волошинський наїхав на 22-річного пішохода, який від отриманих травм згодом помер у лікарні. В матеріалах справи вказано, що пішохід був сильно п’яним і не контролював ходу – в його крові виявили 2,84 проміле алкоголю. Втім слідчі стверджували, що водій мав би вибрати безпечну швидкість, аби вчасно побачити посеред дороги нетверезого пішохода.

В суді Назар Волошинський свою провину визнав і розкаявся. Він розповів, що в день ДТП перебував на території складів, де працював загиблий. У сильному нетверезому стані він підійшов до Назара Володинського та попросив сигарету, після чого відійшов у сторону і ліг перед автомобілем. Водій рушив, однак не помітив, що пішохід потрапив йому під колеса, та переїхав його. На місце ДТП він одразу викликав медиків, а після смерті пішохода відшкодував родичам витрати на поховання.

Враховуючи обставини справи, суддя Бориславського міськсуду Андрій Слиш визнав Назара Волошинського винним у смертельній ДТП за ч. 2 ст. 286 ККУ та призначив 4 роки позбавлення волі з забороною сідати за кермо на два роки. Втім суд замінив ув’язнення ра рік іспитового терміну. Також він має заплатити понад 10 тис. грн судових витрат. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.