Daewoo Lanos збив пішохода, постраждалий помер у лікарні

У вівторок, 30 травня, у Бориславі на Львівщині водій автомобіля Daewoo Lanos збив 22-річного пішохода. У результаті постраждалий загинув.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася близько 18:00 на вул. Шевченка у Бориславі. 34-річний водій автомобіля Daewoo Lanos, житель Борислава, здійснив наїзд на 22-річного пішохода, місцевого мешканця. Унаслідок ДТП чоловік отримав важкі травми та, незважаючи на зусилля медиків, помер у лікарні.

Винуватцю смертельної ДТП загрожує до восьми років тюрми (фото поліції)

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.2 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.