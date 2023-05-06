Жінку швидка доставила в лікарню

У суботу, 6 травня, водій легковика виїхав на тротуар, де зніс парапет і збив жінку, що проходила в цьому місці. ДТП трапилася близько 13:00 на вул. Генерала Чупринки.

Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі патрульної поліції Львова, за кермом автомобіля Chevrolet Lacetti був 64-річний чоловік.

Внаслідок ДТП постраждала 77-річна жінка, що якраз в цей момент йшла тротуаром. Її шпиталізували.

фото патрульної поліції та очевидців

Водій був тверезим. Що стало причиною аварії, з’ясовуватимуть слідчі.