У Львові водій легковика зніс парапет і збив пішохідку на тротуарі
Суспільство — Орися Шиян, 0 0
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У суботу, 6 травня, водій легковика виїхав на тротуар, де зніс парапет і збив жінку, що проходила в цьому місці. ДТП трапилася близько 13:00 на вул. Генерала Чупринки.
Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі патрульної поліції Львова, за кермом автомобіля Chevrolet Lacetti був 64-річний чоловік.
Внаслідок ДТП постраждала 77-річна жінка, що якраз в цей момент йшла тротуаром. Її шпиталізували.
фото патрульної поліції та очевидців
Водій був тверезим. Що стало причиною аварії, з’ясовуватимуть слідчі.
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