Аварія відбулася на трасі Східниця-Пісочне

У Дрогобицькому районі на Львівщині легковик АЗЛК зіткнувся з вантажівкою, водій отримав травми, його шпиталізували. ДТП трапилася 5 травня на трасі Східниця – Пісочне біля Борислава.

«Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись вантажний автомобіль DAF з причепом, яким керував 26-річний мешканець Львівського району, та легковик АЗЛК, за кермом якого перебував мешканець Дрогобицького району віком 74 роки. Внаслідок зіткнення водій легковика отримав тілесні ушкодження та був доставлений у лікарню», – повідомили у поліції.

фото поліції

Слідчі Дрогобицького районного відділу поліції проводять розслідування за ч.1 ст.286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху).