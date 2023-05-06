На трасі біля Борислава «Москвич» потрапив у ДТП з вантажівкою
74-річного водія шпиталізували
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У Дрогобицькому районі на Львівщині легковик АЗЛК зіткнувся з вантажівкою, водій отримав травми, його шпиталізували. ДТП трапилася 5 травня на трасі Східниця – Пісочне біля Борислава.
«Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись вантажний автомобіль DAF з причепом, яким керував 26-річний мешканець Львівського району, та легковик АЗЛК, за кермом якого перебував мешканець Дрогобицького району віком 74 роки. Внаслідок зіткнення водій легковика отримав тілесні ушкодження та був доставлений у лікарню», – повідомили у поліції.
фото поліції
Слідчі Дрогобицького районного відділу поліції проводять розслідування за ч.1 ст.286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху).